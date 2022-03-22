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В Новокузнецке двое рецидивистов обворовывали могилы на кладбище

22 марта 2022 в 10:53

Молодые люди задержаны.

В Новокузнецке двое ранее судимых мужчин похитили металлические цепи с территории могильных захоронений. Как рассказали в пресс-службе полиции Кузбасса, всего молодые люди унесли 125 килограммов ограждения.

«Злоумышленники с помощью лома демонтировали цепи, которые затем вывезли с территории кладбища и сдали в пункт приёма металлолома за 2 500 рублей. Ещё 39 килограммов они планировали также продать, однако не успели, так как были задержаны полицейскими», — добавили в ведомстве.

В отношении 29-летнего и 21-летнего мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Им грозит до пяти лет лишения свободы.


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