В Кемерове водитель автобуса сбил ребёнка

ДТП произошло на проспекте Шахтёров.

В Кемерове на Радуге водитель общественного транспорта сбил ребёнка. Информация об этом появилась в сообществе во «ВКонтакте». Очевидцы разместили фото случившегося.

«Водитель автобуса №23 сбил ребёнка. Проспект Шахтёров, 73», — рассказали свидетели.

Судя по кадрам, авария произошла около детской поликлиники. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Известно, что ребенка доставили в больницу.

Также предварительно установлено, что автобус двигался на хапрещающий сигнал светофора.

Фото: vk.com/inc_kuzbass