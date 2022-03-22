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В Кемерове водитель автобуса сбил ребёнка

22 марта 2022 в 17:53

ДТП произошло на проспекте Шахтёров.

В Кемерове на Радуге  водитель общественного транспорта сбил ребёнка. Информация об этом появилась в сообществе во «ВКонтакте». Очевидцы разместили фото случившегося.

«Водитель автобуса №23 сбил ребёнка. Проспект Шахтёров, 73», — рассказали свидетели.

Судя по кадрам, авария произошла около детской поликлиники. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Известно, что ребенка доставили в больницу.

Также предварительно установлено, что автобус двигался на хапрещающий сигнал светофора.

 

 

 

Фото: vk.com/inc_kuzbass


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