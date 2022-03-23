Кузбасским пенсионерам вернут бесплатный проезд в общественном транспорте

Об этом сообщил Сергей Цивилёв в ходе прямой линии.

В 2022 году для кузбасских пенсионеров сохранится бесплатный проезд в общественном транспорте в период с 1 мая по 1 октября. Вопрос о том, будет ли действовать льгота, задала одна из жительниц региона. Она пояснила, что пенсионеры «волнуются за поездки на дачные участки».

Как сообщил в ходе прямой линии 22 марта губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, льготу отменяли только в начале пандемии.

«Точнее, это была не отмена, а приостановка льготы. И она была сделана только для того, чтобы наши пенсионеры меньше ездили в тот период. Мы понимали, что эта категория будет наиболее подвержена болезни. Уже в прошлом году эта льгота работала. И в этом будет работать, мы не собираемся её отменять», — ответил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что в настоящее время предпосылок для отмены бесплатного проезда нет.