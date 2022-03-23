В Полысаеве посетители ТЦ устроили бои за товары в магазине

Они делили сковороды и моющие средства.

Жители Полысаева устроили бои за товары в одном из местных магазинов. Видео необычного происшествия очевидцы опубликовали в сообществе во «ВКонтакте».

«Город Полысаево, это просто жесть», — написал автор видео.

По словам комментаторов, бои за покупки происходили в ТЦ «Калина». Судя по кадрам, горожане массово накинулись на коробки, в которых лежали различные товары для дома. Несмотря на объявление продавца о продаже одной сковороды в руки, посетители брали их по несколько штук. Также они делили моющие средства.

Отмечается, что новый магазин сделал хорошие скидки, поэтому там собралось большое количество горожан.