В следственном комитете рассказали подробности убийства.

В Таштаголе убили водителя такси и угнали его машину. Как сообщили в ГУ МВД Росси по Кемеровской области, тело погибшего было обнаружено 21 марта рядом с одним из жилых домов.

«Сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался 56-летний местный житель, работавший водителем местного таксопарка. По указанному адресу мужчина прибыл для выполнения очередного заказа, однако вскоре он был найден убитым, а его транспортное средство отсутствовало», — рассказали в главке полиции.

Полиция задержала 20-летнего подозреваемого. По предварительной информации, обвиняемый, не имея возможности оплатить проезд, сначала затянул верёвку на шее водителя, а затем вытащил его из автомобиля и избил. После этого молодой человек уехал на угнанной машине в Новокузнецк к знакомой девушке, где его и задержали по горячим следам.

«Автомобиль водителя такси был припаркован у дома. При его осмотре в салоне обнаружены документы на имя потерпевшего и другие следы и объекты, которые могут иметь значение для установления истины по уголовному делу», — рассказали в СК Кузбасса.

На данный момент подозреваемый находится под стражей. Ему предъявлено обвинение за убийство с целью облегчить совершение другого преступления и неправомерное завладение автомобилем. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК РФ по Кузбассу.