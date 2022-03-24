В центре Кемерова появятся 10 новых микрорайонов

Горожане сами выберут для них названия.

Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал о ходе работ с жителями частного сектора, на месте которого планируется возвести новые жилые кварталы.

«К настоящему времени оценщики осмотрели 418 объектов недвижимости, подготовлено 334 отчёта об оценке. Провели 259 личных встреч, на которых собственники получили на руки проект соглашения о выкупе, ещё более 70 встреч пройдут на этой неделе. Подписано 81 соглашение, 53 семьи получили денежные средства на свои счета, многие уже приобрели жильё. 90% — на вторичном рынке недвижимости», — сообщил глава города.

На территории, которую сейчас занимают дома частного сектора, появятся 10 современных микрорайонов. При этом названия для них жители города выберут все вместе — при помощи онлайн-голосования.

«Названия улиц, которые носят имена участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, обязательно сохраним в городе. Это ул. Гагарина, Трофимова, Мызо, Кирчанова, Степанова», — добавил градоначальник.