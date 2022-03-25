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В Кузбассе спасатели подняли на поверхность тело погибшего на шахте «Осинниковская» горняка

25 марта 2022 в 10:27

24 марта здесь произошёл выброс угля и газа.

В четверг, 24 марта, в Кузбассе на шахте «Осинниковская» произошёл выброс угля и газа. 118 горняков эвакуировались.

Всего в момент происшествия в шахте находилось 119 работников шахты, при этом в очаге аварии находились 10 человек. В момент инцидента бригада проходчиков выходила из шахты, при этом под завалами остался 32-летний комбайнёр.

«Машинист горновыемочных машин проходческого участка № 5 не вышел из забоя. 14 человек членов вспомогательной горноспасательной команды участков № 1, № 5, оставшихся в шахте, сразу приступили к разбору завала и спасению пострадавшего вместе с горноспасателями Новокузнецкого ВГСО ФГУП «ВГСЧ», — уточнили в Рехнадзоре.

В итоге мужчину нашли погибшим.

«На шахте «Осинниковская» ночью из-под завалов был извлечён погибший шахтёр. Поисково-спасательная операция завершена», — сообщили в министерстве угольной промышленности Кузбасса.

После ЧП Ростехнадзор наложил временный запрет на ведение горных работ. Для выяснения причин и обстоятельств произошедшего создана комиссия, также ведется прокурорская проверка.


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