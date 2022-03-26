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В центре Кемерова продается здание за 130 миллионов

26 марта 2022 в 11:30

Объект находится на Советском проспекте.

В Кемерове выставили на продажу дорогостоящую недвижимость. Объявление появилось на популярной интернет-площадке.

Объект находится на Советском проспекте рядом с музеем ИЗО. Как отмечает владелец, офисное здание действующее - все помещения сданы арендаторам.

«Общая площадь составляет 1 745 кв. м. Также имеется собственная большая парковка и огороженная территория», - следует из текста объявления.

Примечательно, что за недвижимость владелец планирует выручить 130 млн рублей.

 

Фото: culture.ru


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