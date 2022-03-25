Власти Кемерова изменили стоимость муниципальных услуг по погребению

Умирать стало дороже.

В столице Кузбасса изменились расценки на муниципальные услуги по погребению. Соответствующее постановление за подписью главы города Ильи Середюка появилось на сайте администрации 25 марта.

Согласно документу, теперь стоимость услуг, оказываемых муниципальным предприятием города Кемерово «Спецбюро» согласно гарантированному перечню услуг по погребению, устанавливается в размере 9 054,08 рублей.

Напомним, с 15 марта 2021 года стоимость погребения составляла 8 352,47 рублей.

Отмечается, что постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2022 года.