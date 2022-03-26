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Из Кузбасса отправилась вторая партия гуманитарной помощи

26 марта 2022 в 17:24

Вещи и продукты собирали власти, студенты, медики, общественные активисты и простые жители региона.

В субботу, 26 марта, из Кемерова отправили вторую партию гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Это два грузовика с 40 тоннами гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Отмечается, что груз собирали жители всех территорий Кузбасса, местные предприниматели, коллективы госучреждений и общественные организации региона. В числе неравнодушных оказалось много студентов, медиков.

«Кузбасское общество пчеловодов передало полтонны меда, Федерация профсоюзных организаций Кузбасса – 450 килограммов подсолнечного масла, круп, макарон, сахара и чая, девять коробок консервов, крупы и одежду собрали сотрудники Кузбасского медицинского информационно-аналитического центра. Студенты Сибирского колледжа сервиса и технологий собрали три коробки с канцелярскими товарами для детей. Также гуманитарную помощь передали студенты и преподаватели КемГУ, Кемеровского аграрного техникума, община мусульман Кемеровской области, Союз женщин Кузбасса и Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса», - рассказали в правительстве региона.

Посильную помощь собирали и простые жители. Они приносили детские вещи, игрушки, средства гигиены, подгузники, сладости.

«Кузбасс оказывал и будет оказывать всю необходимую помощь и поддержку жителям Украины, которые находятся в сложных жизненных условиях», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилев.

Перед отправкой те, кто принимал участие в сборе гуманитарного груза, с флагами России вышли проводить машины в дорогу. Теперь грузовики доставят помощь в Ростовскую область, где находятся пункты временного размещения беженцев.

 

Фото: Телеграм-канал Цивилёв. Live


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