Эксперты рассказали, какие профессии будут востребованы в Кузбассе

В топ специальностей вошли инженеры и IT-специалисты.

Генеральный директор ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Дмитрий Платыгин рассказал, какие профессии будут востребованы в ближайшее время.

Эксперт назвал специалистов, которые точно не останутся без работы в ближайшем будущем. Видеокомментарий опубликовали в Telegram-канале пресс-службы администрации города.

«Для многих профессий мы будем наблюдать изменение содержания труда и изменение трудовых функций. Это связано, прежде всего, с внедрением информационных технологий. Я думаю, будут востребованы специалисты, которые будут работать на стыке. Например, IT и медицины, IT и фармацевтики, IT и сельского хозяйства. Те специалисты, которые обладают техническими знаниями, — это инженеры, технологи, IT-специалисты — будут востребованы», — рассказал Платыгин.

Как отметил эксперт, в России принимаются комплексные меры поддержки рынка труда. В целом ситуация на нём стабильная.