1 сентября в Кузбассе откроются госпитальные школы

Это актуально для детей, которые находятся на длительном лечении.

Будущей осенью в Кемеровской области начнут работу госпитальные школы. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. Такая форма обучения актуальна для детей, которые находятся на длительном лечении, например, в онкологических отделениях.

Отмечается, что госпитальные школы откроются по инициативе Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса при поддержке Министерства образования региона.

«Мне кажется, это очень полезно будет, и мы рады, что лечебные учреждения откликнулись на этот призыв и готовы помочь детям проходить реабилитацию без отрыва от социальной жизни», — прокомментировала председатель Совета Анна Цивилёва.

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