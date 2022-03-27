Блог с тобой ›› Новости ›› 1 сентября в Кузбассе откроются госпитальные школы

1 сентября в Кузбассе откроются госпитальные школы

27 марта 2022 в 18:28

Это актуально для детей, которые находятся на длительном лечении.

Будущей осенью в Кемеровской области начнут работу госпитальные школы. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. Такая форма обучения актуальна для детей, которые находятся на длительном лечении, например, в онкологических отделениях.

Отмечается, что госпитальные школы откроются по инициативе Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса при поддержке Министерства образования региона.

«Мне кажется, это очень полезно будет, и мы рады, что лечебные учреждения откликнулись на этот призыв и готовы помочь детям проходить реабилитацию без отрыва от социальной жизни», — прокомментировала председатель Совета Анна Цивилёва.

 

Фото: Википедия


Читайте также

Content 5cffa5465cfc49.53759226
Власти Кемерова изменили стоимость муниципальных услуг по погребению
Content regnum picture 1648286332222687 big
Из Кузбасса отправилась вторая партия гуманитарной помощи
Content adf09c9fb9def95c51f00c730649bdfb
Эксперты рассказали, какие профессии будут востребованы в Кузбассе
Content eac5e110 ae3b 11ec ab18 019ea94f7105
В Кемерове разыскивают 10-летнего школьника

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?