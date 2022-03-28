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В Кемерове разыскивают 10-летнего школьника

28 марта 2022 в 11:23

Полиция опубликовала ориентировку на пропавшего.

В Кемерове разыскивают пропавшего без вести 10-летнего Артёма Мисалева. В воскресенье он вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

«27 марта 2022 года около 12:00 часов он ушёл из дома, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно», — уточнили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Приметы пропавшего: рост 150 см. нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.

Был одет: чёрная куртка с жёлтым и синим рисунком, синие джинсы, белые кроссовки, бело-синяя шапка.

Полиция просит тех, кто знает что-либо о местонахождении ребёнка, сообщить об этом по телефону в Кемерове: (3842) 39-17-15 либо «02» («102» — с мобильного телефона). Анонимность гарантируется.

Также всех, кто знает что-либо о пропавшем или готов оказать помощь в поисках, просят сообщать об этом по телефону «горячей линии» ПСО «Лиза Алерт» 8 800 700-54-52.

 

Фото: ПСО «Лиза Алерт» Кузбасс, ГУ МВД России по Кемеровской области.


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