В Кемерове разыскивают 10-летнего школьника

Полиция опубликовала ориентировку на пропавшего.
В Кемерове разыскивают пропавшего без вести 10-летнего Артёма Мисалева. В воскресенье он вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.
«27 марта 2022 года около 12:00 часов он ушёл из дома, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно», — уточнили в ГУ МВД России по Кемеровской области.
Приметы пропавшего: рост 150 см. нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.
Был одет: чёрная куртка с жёлтым и синим рисунком, синие джинсы, белые кроссовки, бело-синяя шапка.
Полиция просит тех, кто знает что-либо о местонахождении ребёнка, сообщить об этом по телефону в Кемерове: (3842) 39-17-15 либо «02» («102» — с мобильного телефона). Анонимность гарантируется.
Также всех, кто знает что-либо о пропавшем или готов оказать помощь в поисках, просят сообщать об этом по телефону «горячей линии» ПСО «Лиза Алерт» 8 800 700-54-52.
Фото: ПСО «Лиза Алерт» Кузбасс, ГУ МВД России по Кемеровской области.
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