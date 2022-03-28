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В Кемерове с 1 апреля будут запущены восемь новых автобусных маршрутов

28 марта 2022 в 18:44

Об этом сообщил мэр столицы Кузбасса.

Мэр Кемерова Илья Середюк назвал восемь новых автобусных маршрутов, которые появятся в городе с 1 апреля. Они заменят устаревшие «пазики». В частности, новый транспорт повышенной вместимости выйдет на маршруты:

  • № 100 (10т) 11 горбольница — 1-я Линия;
  • № 33 (33т) Шалготарьян — губернский рынок;
  • № 244 (144т) Шалготарьян — совхоз Суховский;
  • № 8 (21т) Посёлок шахты «Ягуновская» — д/п Комсомольский;
  • № 6 (66т) Химпром — совхоз Кемеровский;
  • № 81 (81т) д/п Комсомольский — ж/д вокзал;
  • № 126 (126т) д/п Комсомольский — Аэропорт;
  • № 127 (127т) Ж/д вокзал — посёлок Боровой.

Уточняется, что маршрут № 8 продляем до диспетчерского пункта «Комсомольский», а автобус № 127 будет заезжать в кардиоцентр.

Также Илья Середюк отметил, что модернизация общественного транспорта в городе будет доведена «до конца, как и планировали». По словам градоначальника, маршруты будут обновляться по мере поступления новых автобусов. Если какая-то техника не успеет прийти вовремя, будут продлены контракты на существующие маршруты с литерой «т».

«Мы по-прежнему придерживаемся принципа, что работу нашего общественного транспорта обеспечивают одновременно государственные, муниципальные и частные перевозчики. Сейчас есть вопросы по лизингу, поэтому никаких скоропалительных решений не будет. Каждый сложный момент смотрим точечно. Однозначно — ВСЕ отыгранные контракты начнут действовать», — сообщил градоначальник.

 

Фото: t.me/ilyaseredyuk


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