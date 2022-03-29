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Этой весной в Кемерове могут уйти под воду более 120 домов

29 марта 2022 в 10:58

О паводке рассказал мэр города.

Илья Середюк рассказал о возможных последствиях паводка в столице Кузбасса. По словам мэра, более сотни домов могут уйти под воду.

«При неблагоприятных погодных условиях в период весеннего половодья на территории города при разливах рек возможно подтопление 125 домовладений, в которых проживает 350 человек», — сообщил градоначальник.

В связи с возможным подтоплением, в Кемерове уже ведётся работа по подготовке к паводку. Так, дорожные предприятия приступили к расконсервации дождеприёмных колодцев. Помимо этого, специалисты занимаются  промывкой водопропускных труб.Также дорожники чистят кюветы в городе.

Горожанам, проживающим в местах риска, рекомендуют в ближайшее время застраховать своё имущество.


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