В Киселёвске двое чиновников городской администрации похитили из бюджета 13 миллионов

Также в мошеннической схеме был задействован индивидуальный предприниматель.

В Кемерове суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя муниципального учреждения Киселёвска, отвечающего за ремонт и строительство жилья. Экс-чиновника признали виновным в групповом мошенничестве.

«Являясь начальником управления муниципального заказа по ремонту и строительству, осуждённый с 2019 по 2021 год действовал в составе организованной преступной группы. Вместе с начальником управления городского развития и индивидуальным предпринимателем он осуществлял проведение электронных аукционов, в ходе которых муниципалитет приобретал жильё — с подачи сообщников, оно приобреталось по завышенным ценам», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ по СФО.

В результате их преступных действий было совершено хищение бюджетных денежных средств, выделенных в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», предназначенных для приобретения в муниципальную собственность 19 жилых помещений для лиц, переселяемых из аварийного жилья, а также 42 квартир для детей-сирот. Ущерб составил свыше 13 млн рублей.

В итоге суд приговорил бывшего чиновника к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима (с отсрочкой до достижения ребёнком осуждённого 14 лет). Дела в отношении двух других участников ОПГ выделены в отдельное производство, следствие по ним продолжается.