В Кузбассе пожар обесточил пгт Тисуль и несколько деревень

ЧП произошло вечером 29 марта.

Во вторник, 29 марта, в посёлке городского типа Тисуль произошёл пожар на электроподстанции, Из-за этого в ночь на 30 марта в посёлке и прилегающих к нему населённых пунктах не было электричества, сообщает Сибдепо.

Информацию подтвердили в МЧС. По данным ведомства, к прибытию пожарных на место шёл дым из под крыши здания, четыре человека самостоятельно эвакуировались. В результате выгорела обрешетка крыши.

«Специалисты филиала «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» завершили восстановительные мероприятия после технологического нарушения на подстанции 110 кВ «Тисульская», которое произошло вечером 29 марта. Сегодня к 5-47 часам утра после ввода в работу трансформатора на подстанции «Тисульская» большая часть потребителей округа начала получать электроэнергию в обычном режиме», — цитирует издание подробный комментарий компании «Россети — Сибирь» — «Кузбассэнерго» — «РЭС».

Сообщается, что в 9-47 электроснабжение всех потребителей восстановлено полностью. Серьезных последствий экстренное отключение за собой не повлекло.

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