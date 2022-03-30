Госжилинспекция Кузбасса составила рейтинг лучших и худших управляющих компаний

По итогам 2021 года.

Госжилинспекция Кузбасса составила традиционный ежегодных рейтинг управляющих компаний региона по итогам 2021 года. В список вошла 231 УК. При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как: количество жалоб на работу УК от жильцов, выявленные нарушения и оперативность их устранения коммунальщиками, а также количество заведённых административных дел.

«Чтобы все УК находились в равных условиях, оценка эффективности их работы проводилась в расчёте на 1 кв.м площади, находящейся в управлении», - отметили в ведомстве.

Первое место рейтинга по итогам 2021 года заняло кемеровское ООО «УК ЖКХ № 1», обслуживающее дома в Ленинском районе. Также в тройке лидеров кемеровское ООО «Таёжный» и новокузнецкая УК «Кристалл».

А вот тройка антилидеров выглядит следующим образом: УК «Коммунальщик» (Киселёвск), УК «Радуга» (Кемерово), ООО «Домовик-Сервис» (Новокузнецк).

«Составленный рейтинг поможет людям ориентироваться при заключении или продлении договора с конкретной УК», — отметила начальник ГЖИ Кузбасса Ирина Гайденко, добавив, что документ выложен в открытом доступе.

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