Суд на 90 суток приостановил работы на кузбасской шахте «Осинниковская»

После недавнего ЧП с гибелью горняка.

Осинниковский городской суд по требованию Ростехнадзора на 90 суток приостановил горные работы на шахте «Осинниковская».

Напомним, 24 марта на шахте «Осинниковская» произошло ЧП. 118 горняков эвакуировались, однако один человек погиб под завалами. После этого Сибирское управление Ростехнадзора наложило временный запрет на ведение горных работ.

При проверке на шахте «Осинниковская» Ростехнадзор зафиксировал превышения допустимых концентраций метана. При работе проходческого комбайна 24 марта произошло выдавливание угля с борта выработки шахты, после чего погиб рабочий.

Теперь решение ведомства поддержал суд. ООО «Шахта Осинниковская» признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности»). Предприятию назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности по производству горных работ, за исключением работ по жизнеобеспечению шахты.

Представитель кузбасской шахты нарушения не отрицал и заявил, что ведётся расследование.

Отмечается, что на время приостановки деятельности будут продолжаться работы по проветриванию шахты, откачке воды, а также проверке уровня загазованности.