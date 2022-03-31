Блог с тобой ›› Новости ›› Суд на 90 суток приостановил работы на кузбасск...

Суд на 90 суток приостановил работы на кузбасской шахте «Осинниковская»

31 марта 2022 в 11:32

После недавнего ЧП с гибелью горняка.

Осинниковский городской суд по требованию Ростехнадзора на 90 суток приостановил горные работы на шахте «Осинниковская».

Напомним, 24 марта на шахте «Осинниковская» произошло ЧП. 118 горняков эвакуировались, однако один человек погиб под завалами. После этого Сибирское управление Ростехнадзора наложило временный запрет на ведение горных работ.

При проверке на шахте «Осинниковская» Ростехнадзор зафиксировал превышения допустимых концентраций метана. При работе проходческого комбайна 24 марта произошло выдавливание угля с борта выработки шахты, после чего погиб рабочий.

Теперь решение ведомства поддержал суд. ООО «Шахта Осинниковская» признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности»). Предприятию назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности по производству горных работ, за исключением работ по жизнеобеспечению шахты.

Представитель кузбасской шахты нарушения не отрицал и заявил, что ведётся расследование.

Отмечается, что на время приостановки деятельности будут продолжаться работы по проветриванию шахты, откачке воды, а также проверке уровня загазованности.


Читайте также

Content 774ae869376e627f08be3af62f8b5a48
Этой весной в Кемерове могут уйти под воду более 120 домов
Content 4eb7d60ce7bc553e99b64f41d4c815e6
В Киселёвске двое чиновников городской администрации похитили из бюджета 13 миллионов
Content
В Кузбассе пожар обесточил пгт Тисуль и несколько деревень
Content
Госжилинспекция Кузбасса составила рейтинг лучших и худших управляющих компаний

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?