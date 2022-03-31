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В Кемерове эвакуировали студентов и преподавателей КемГУ

31 марта 2022 в 15:43

Из-за сообщения о минировании.

В Кемерове эвакуировали студентов и преподавателей трёх корпусов КемГУ в центре города. О происшествии сообщает Газета Кемерова со ссылкой на одного из сотрудников вуза.

Так, по словам очевидца, указанные здания обследовали специалисты МЧС. В пресс-службе вуза факт происшествия подтвердили, уточнив, что спасателям поступил сигнал о возможном минировании зданий.

«В первой половине дня в университет прибыли сотрудники МЧС. Им поступила информация о возможном минировании корпусов по улице Красной, 6 и проспекту Советскому, 73 и 75. Обследовать здания они начали с главного корпуса, затем проверили второй и третий корпуса. Сигнал не подтвердился», — цитирует издание сообщение пресс-службы КемГУ.

Отмечается, что эвакуация людей была проведена в соответствии со всеми правилами. В настоящее время студенты и преподаватели вернулись к учебному процессу, добавили в вузе.


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