Трое рабочих погибли на заводе в Новокузнецке

СК раскрыл подробности трагедии.

Трое рабочих погибли при обвале грунта на крупнейшем в Сибири сталелитейном предприятии «Евраз ЗСМК» в Новокузнецке.

На территории завода произошло обрушение бетонной плиты, в это время мужчины находились под землей. По версии следствия, при выполнении работ по замене труб водопровода четверо работников спустились на дно котлована глубиной 5 метров.

«В этот момент произошло обрушение бетонной плиты конструкции с насыпанным на неё грунтом. Один из рабочих смог самостоятельно выбраться, трое работников оказались под завалами. Тела 26-, 30- и 44-летнего рабочих обнаружены и подняты», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в ближайшее время будут проведены судебно-медицинские экспертизы, которые установят причину смерти потерпевших. На месте происшествия работает следственная группа, изымается документация по порядку проведения данных работ и лиц, ответственных за её проведение. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее прокуратура Кемеровской области организовала проверку исполнения законодательства об охране труда.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Кузбассу.