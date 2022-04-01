Ревнивый новокузнечанин поджёг машину тёщи

Из-за обиды на жену.

В южной столице Кузбасса вынесен приговор в отношении 45-летнего местного жителя, которого обвиняли в умышленном повреждении чужого имущества.

В октябре прошлого года горожанин попытался из мести сжечь автомобиль, принадлежащий его тёще. Дело в том, что машиной пользовалась бывшая жена, на которую мужчина затаил обиду.

«По словам пострадавшей, она приехала на автомобиле Hyundai Avant на работу в торговый центр, а в конце рабочего дня увидела на машине следы поджога. Охранник ТЦ рассказал, что неизвестный облил автомобиль горючей жидкостью, поджёг бумагу и бросил на капот. Если бы не случайный автомобилист, проезжавший мимо, машина могла бы пострадать серьёзнее. Он спугнул злоумышленника и потушил пожар», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Узнав о происшествии, женщина пошла в полицию. Злоумышленником оказался бывший супруг женщины. После задержания он рассказал полицейским, что не раз пытался помириться с женой, но она уже начала встречаться с другим мужчиной. Узнав о сопернике, обиженный экс-супруг решил отомстить.

Суд признал поджигателя виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

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