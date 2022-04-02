Власти Кемерова рассказали о ремонте парка «Берёзовая роща»

Появятся велодорожки и новая баскетбольная площадка.

В кемеровском парке «Берёзовая роща» после второй очереди реконструкции появятся новые объекты и элементы благоустройства. Как рассказа в администрации, в парке оборудуют велодорожки и велопарковки, а также построят новую баскетбольную площадку.

Так, в восточной части парка будут реконструированы все пешеходные дорожки, отремонтировано асфальтобетонное покрытие, смонтированы новые опоры освещения.

«На отремонтированных участках установят современную парковую мебель — 8 скамеек без спинок и 14 садовых диванов. Рядом ДЮСШ на улице Назарова появится современная баскетбольная площадка с безопасным резиновым покрытием», - сообщили в мэрии.

Будет обновлена и растительность «Берёзовой рощи». Парк почистят, чтобы вернуть ему былую прозрачность. Также подрядчики проведут работы по восстановлению нарушенных газонов и озеленению. У берёз появятся новые соседи — рябина, калина, рябинолистник и дербенник.

Известно, что к настоящему времени уже определён подрядчик, который займётся ремонтными работами. К ним приступят с началом нового строительного сезона.

Фото: национальныепроекты.рф