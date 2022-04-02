Соцсети: в Ленинске-Кузнецком обстреляли окна квартиры

Хозяин обратился за помощью в опознании стрелявших.
Житель Ленинска-Кузнецкого обратился к горожанам за помощью в опознании двоих подростков. По его словам, молодые люди расстреляли его окно.
Информация о случившемся появилась в группе «ЧП Ленинск-Кузнецкий» соцсети «ВКонтакте». Мужчина разместил фотографию двоих людей, снятых с боку, одетых в черную спортивную одежду.
«Родители, вы интересуйтесь жизнью своих детей и что они с собой носят. Кто их узнает, если можете, отпишитесь в комментариях», — написал пострадавший.
Кузбассовец подозревает местных подростков.
Фото: ru.freepik.com, vk.com/chplk
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