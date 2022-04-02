Соцсети: в Ленинске-Кузнецком обстреляли окна квартиры

Хозяин обратился за помощью в опознании стрелявших.

Житель Ленинска-Кузнецкого обратился к горожанам за помощью в опознании двоих подростков. По его словам, молодые люди расстреляли его окно.

Информация о случившемся появилась в группе «ЧП Ленинск-Кузнецкий» соцсети «ВКонтакте». Мужчина разместил фотографию двоих людей, снятых с боку, одетых в черную спортивную одежду.

«Родители, вы интересуйтесь жизнью своих детей и что они с собой носят. Кто их узнает, если можете, отпишитесь в комментариях», — написал пострадавший.

Кузбассовец подозревает местных подростков.

Фото: ru.freepik.com, vk.com/chplk