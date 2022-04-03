Кузбассовцам разъяснили, как теперь получать льготные лекарства

В Минздраве заверили, что все нуждающиеся будут обеспечены.

Жителям Кемеровской области подробно объяснили ситуацию с льготными лекарствами. Информация появилась на официальном телеграм-канале администрации столицы региона.

Как рассказала здесь начальник отдела контрактной службы министерства здравоохранения Кузбасса Анастасия Бобровникова, для получение лекарственных препаратов пациентам как и раньше необходимо обратиться в поликлинику и выписать льготный рецепт. Порядок остался прежний, но изменились сроки действия рецепта.

«Немного изменился порядок выписки. Но в целом граждан это никак не затронет. Минздрав заблаговременно в 2021 году начал заявочную кампанию для льготных категорий граждан. Соответственно, контракты заключены в полном объёме», — отметила Бобровникова.

Как подчеркнула представитель Минздрава, на сегодняшний день поставка лекарств осуществлена в объёме 50%. В следующем месяце будет догружен на склад оставшийся объём медикаментов. Поэтому все медикаменты для льготных категорий граждан есть.

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