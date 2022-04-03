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Житель Междуреченска подобрал карту соседки и попал под статью

03 апреля 2022 в 17:08

Возбуждено уголовное дело.

В Междуреченске местный житель потратил чужие деньги и стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, он воспользовался найденной пластиковой картой.

«В полицию обратилась 58-летняя горожанка, рассказавшая, что с её потерянной карты похищено 5 000 рублей. Подозреваемым оказался 37-летний сосед потерпевшей. Он потратил все имеющиеся на карте деньги», - уточнили в ведомстве.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают до 6 лет лишения свободы.

Полиция напоминает, что согласно ст. 227 ГК РФ «Находка», нашедший вещь гражданин обязан принять меры, чтобы вернуть имущество законному владельцу, либо передать на хранение сотрудникам полиции.

 

Фото: pixabay.com


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