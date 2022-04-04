В Кузбассе назначен новый министр здравоохранения

Пост занял Дмитрий Беглов.

В Кузбассе назначили нового министра здравоохранения. Как сообщает Газета Кемерова со ссылкой на осведомленный источник, пост занял Дмитрий Беглов.

Отмечается, что Дмитрий Беглов работает в системе здравоохранения с 2010 года.

Он начинал с должности заместителя главного врача, затем возглавлял Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр (в настоящий момент КМИАЦ). А с 2018 года трудился в должности главного врача Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю. А. Атаманова.

Фото: администрация правительства Кузбасса.