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В Кузбассе назначен новый министр здравоохранения

04 апреля 2022 в 11:38

Пост занял Дмитрий Беглов.

В Кузбассе назначили нового министра здравоохранения. Как сообщает Газета Кемерова со ссылкой на осведомленный источник, пост занял Дмитрий Беглов.

Отмечается, что Дмитрий Беглов работает в системе здравоохранения с 2010 года.

Он начинал с должности заместителя главного врача, затем возглавлял Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр (в настоящий момент КМИАЦ). А с 2018 года трудился в должности главного врача Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю. А. Атаманова.

 

 

Фото: администрация правительства Кузбасса.


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