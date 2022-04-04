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Глава Новокузнецка занял девятое место в национальном рейтинге мэров

04 апреля 2022 в 20:19

А вот позиция мэра Кемерова оказалась менее завидной.

Главы Новокузнецка и Кемерова попали в топ-88 национального рейтинга мэров. Исследование провел Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Объектами исследования стали 88 глав городов России и их деятельность в за январь — март 2022 года.

«Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества», — сообщается на официальном сайте национального рейтинга.

В итоге Сергей Кузнецов девятое место. А вот глава Кемерова Илья Середюк расположился лишь на 50 строчке рейтинга.

Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин.


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