Глава Новокузнецка занял девятое место в национальном рейтинге мэров

А вот позиция мэра Кемерова оказалась менее завидной.
Главы Новокузнецка и Кемерова попали в топ-88 национального рейтинга мэров. Исследование провел Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.
Объектами исследования стали 88 глав городов России и их деятельность в за январь — март 2022 года.
«Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества», — сообщается на официальном сайте национального рейтинга.
В итоге Сергей Кузнецов девятое место. А вот глава Кемерова Илья Середюк расположился лишь на 50 строчке рейтинга.
Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин.
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