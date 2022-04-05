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Житель Кузбасса снимал порно с несовершеннолетней

05 апреля 2022 в 11:21

Потерпевшая оказалась соседкой злоумышленника.

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя.  Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, он признан виновным в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней и изготовление порнографических материалов с участием этой же девочки.

«По данным следствия, осуждённый, проживая один, общался с соседской несовершеннолетней девочкой и её мамой. Мужчина, воспользовавшись малолетним возрастом девочки, совершил в отношении неё иные действия сексуального характера. Через несколько дней она рассказала обо всём матери, которая сообщила в полицию», - рассказали в ведомстве.

Мужчину задержали. У него были изъяты два мобильных телефона и планшетный компьютер, и с  помощью криминалистического специализированного аппаратно-программного комплекса их них были восстановлены все удалённые файлы. Таким образом  было установлено, что злоумышленник делал интимные фотографии.

Осуждённому назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

 

Фото: pixabay.com


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