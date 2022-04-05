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В Кузбассе подросток жестоко избил мужчину на остановке

05 апреля 2022 в 18:01

Причиной стало неосторожное высказывание пострадавшего.

17-летний житель Кузбасса получил условный срок за жестокое избиение мужчины . По данным следственного комитета, инцидент произошёл на остановке общественного транспорта.

«Подростка задело грубое высказывания мужчины в тот момент, когда он пытался познакомиться с девушкой и поэтому он избил его. Избитого обнаружили прохожие, они вызвали скорую помощь. Потерпевшего с черепно-мозговой травмой госпитализировали», — сообщили в пресс-службе СК по Кузбассу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к делу причастен подросток. Молодого человека поставили на профилактический учёт. Также на него завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В итоге суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.


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