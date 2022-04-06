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В 2023 году в Кемерове появятся два новых ТРЦ

06 апреля 2022 в 09:06

Разрешение на строительство уже выдано.

Два новых торгово-развлекательных комплекса появятся в Кемерове. Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на мэрию города.

Объекты построят до 2023 года.

«Администрация выдала разрешение на строительство двух торговых комплексов. Один из них находится в Заводском районе на проспекте Молодёжный, 14. Здесь должна быть проведена реконструкция объекта незавершённого строительства в срок до 12 августа 2023 года», - пишет издание.

Также в чтолице Кузбасса появится торговый объект «Магазин» на проспекте Владимира Михайлова, 3/2. Его планируется построить до 10 марта 2023 года.

 

Фото: pixabay.com


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