В Кемерове на Томи не будут взрывать лёд

Мэр Кемерова сообщил, что для этого нет необходимости.

Глава Кемерова Илья Середюк рассказал о ситуации со взрывом льда на Томи. По словам мэра, в этом году проводить взрывные работы нет необходимости.

«Ледовое поле пронизывают многочисленные трещины, есть полыньи, толщина льда небезопасна для выхода. С таким льдом без труда справятся волнорезы на опорах городских мостов», — сообщил градоначальник

Отмечается, что специалисты ежедневно мониторят уровень Томи и Искитимки. Также проверяется готовность всех служб и систем, пунктов временного размещения людей в случае эвакуации.

Одновременно из города уже вывезли запланированный объём снега. Также продолжается вскрытие кюветов, промывка водопропускных труб и очистка дождеприёмных колодцев.