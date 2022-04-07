Кемеровский кинотеатр «Москва» сохранят в качестве объекта культурного наследия

Собственнику уже выдано задание на проведение необходимых работ.

В Кемерове кинотеатр «Москва» будет сохранён в качестве объекта культурного наследия. Об этом сообщает Газета Кемерова.

Ранее в соцсетях под публикацией губернатора Сергея Цивилёва появился комментарий от кемеровчанина. Он поинтересовался, когда на региональном уровне будет принят закон, чтобы памятники культурного наследия не передавали в частную собственность. Горожанин посетовал, что пока здания находятся в частной собственности, об их состоянии никто не заботится.

Напомним, что кинотеатр «Москва» в 2014 году выставляли на торги, которые были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. После этого здание ещё несколько раз было выставлено на продажу, однако оказалось никому не нужным. На сегодняшний день здание не функционирует.

Ситуацию прокомментировали в комитете по охране объектов культурного наследия Кузбасса. По информации комитете, собственнику по его заявлению в апреле 2022 года выдано задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Таким образом здание будет не только сохранено, но и приведено в надлежащий вид.

Фото: wikimapia.org