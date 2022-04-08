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ЧП на кузбасской шахте «Талдинская-Западная-1»: стали известны подробности

08 апреля 2022 в 12:26

Два человека находятся за завалом.

В Кузбассе на шахте «Талдинская-Западная-1» произошло обрушение породы. Происшествие случилось в 11:50 сегодня, 8 апреля. Два человека находятся за завалом, оба живы.

«Произошла деформация крепления сопряжения, в результате чего затруднен выход двух работников из тупиковой горной выработки. С ними имеется связь, подача воздуха осуществляется в необходимом объёме. Выполняются работы по восстановлению доступа. Для этого задействованы все имеющиеся ресурсы. Угрозы жизни и здоровью работников нет», — рассказали в АО «СУЭК-Кузбасс».

В настоящее время на месте ЧП работают два отделения горноспасателей.

 

Фото: pixabay.com


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