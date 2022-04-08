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В Кузбассе затопило дома садового общества

08 апреля 2022 в 16:26

Местные жители пожаловались на затор.

В Калтане дома садового общества оказались в воде из-за подтопления. Информация об этом появилась в сообществе во «ВКонтакте». По словам местных жителей, причиной стал разлив  реки Кондома. Они пожаловались на затор в Кондоме – на реке еще стоит лед.

В администрации Калтана сообщили, что ситуация находится под контролем штаба по паводку. Взрывные работы будут проведены уже сегодня.

Автор поста интересуется, кто возместит ущерб владельцам, чье имущество пострадало из-за случившегося. При этом было ли оно застраховано, пользователь не сообщает.

 

 

Фото: vk.com/incident_kuzbass


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