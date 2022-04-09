В Киселёвске чуть не рухнула башня ЛЭП

Из-за охотников за «черметом».

Н этой неделе в Киселёвске удалось предотвратить ЧП, которое могло привести к катастрофе. Охотники за чёрным металлом разрушили опоры местной башни ЛЭП, чтобы свалить и распилить ее для последующей перепродажи.

В лучшем случае падение башни привело бы к полному обесточиванию двух населённых пунктов. А вот в худшем к человеческим жертвам, так как в нескольких десятках метров от линии электропередач проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, по которой ходят грузовые и пассажирские поезда.

К счастью, аварийное состояние конструкции вовремя заметили сотрудники «Россети Сибирь». Благодаря оперативной реакции сотрудников кузбасского филиала компании беды удалось избежать.

«Материалы для ремонта опоры — тонны балок и уголков — собрали буквально за полчаса, ремонтные работы производили экстренно — ночью», - рассказывают в своём видеоматериале «Вести. Кузбасс».

Правоохранительные органы отреагировали на происшествие и возбудили уголовное дело: хулиганам, не успевшим вернуться на место преступления, грозит до 2 лет лишения свободы.

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