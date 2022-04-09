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В Кузбассе автоледи без прав сбила насмерть пешехода

09 апреля 2022 в 17:35

В её крови обнаружен наркотик.

В Ленинске-Кузнецком устанавливают обстоятельства аварии, в результате которой погиб пешеход. Как сообщили в региональном МВД по Кемеровской области, ДТП произошло 8 апреля около 22:00 на проспекте Ленина.

«По предварительным данным, 35-летняя местная жительница за рулём Hyundai ix35, не имевшая водительского удостоверения, сбила 26-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм мужчина скончался», - рассказали в ведомстве.

Известно, водитель автомобиля управляла транспортным средством в состоянии опьянения: согласно результатам медицинского освидетельствования, в её крови обнаружен метамфетамин. Также установлено, что автомобиль принадлежит 37-летнему местному жителю, который на момент ДТП находился на пассажирском сидении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

Фото: pixabay.com


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