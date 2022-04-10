19-летний житель Ленинска-Кузнецкого разбил такси монтировкой

Причиной стала дороговизна поездки.

В Ленинске-Кузнецком перед судом предстанет 19-летний местный житель, который повредил автомобиль такси, чтобы не оплачивать поездку.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, в сентябре 2021 года в полицию обратился водитель такси, рассказавший, что пассажир, которого он подвозил до места назначения, повредил его машину. Сумма ущерба составила более 50 000 рублей.

«Выяснилось, что кузбассовец был у своего друга и распивал спиртные напитки, после чего вызвал такси. В салоне автомобиля пассажир уснул, а когда в пункте назначения проснулся и услышал, что стоимость поездки составила 250 рублей, решил, что таксист запросил слишком большую сумму. Отлучившись домой якобы за деньгами, он взял металлическую монтировку, вернулся к машине потерпевшего и несколько раз ударил ею по корпусу автомобиля», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что молодой человек был неоднократно судим. Сейчас он обвиняется в «Умышленном уничтожении или повреждении имущества» (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения в качестве максимального наказания предусматривают два года лишения свободы.

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