В Кемерове ледоход повредил лестницы на набережной (видео)

Местные жители опубликовали увиденное в соцсетях.
По традиции многие кемеровчане наблюдали за началом ледохода на реке Томь. Один из очевидцев снял, как глыбы льда сносят на своем пути деревья и ломают лестницы.
«Ледоход с хрустом ломал деревья на набережной так, что их треск можно услышать в ролике горожан», - сообщает Сибдепо.
Комментариев от властей по поводу повреждений пока не последовало.
Видео: ВКонтакте/Сибдепо
Фото: pixabay.com
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