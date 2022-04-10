Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове ледоход повредил лестницы на набереж...

В Кемерове ледоход повредил лестницы на набережной (видео)

10 апреля 2022 в 18:36

Местные жители опубликовали увиденное в соцсетях.

По традиции многие кемеровчане наблюдали за началом ледохода на реке Томь. Один из очевидцев снял, как глыбы льда сносят на своем пути деревья и ломают лестницы.

«Ледоход с хрустом ломал деревья на набережной так, что их треск можно услышать в ролике горожан», - сообщает Сибдепо.

Комментариев от властей по поводу повреждений пока не последовало.

 

 

 

Видео: ВКонтакте/Сибдепо

Фото: pixabay.com

 


Читайте также

Content fbklzrzjcsk
В Кузбассе затопило дома садового общества
Content
В Киселёвске чуть не рухнула башня ЛЭП
Content
В Кузбассе автоледи без прав сбила насмерть пешехода
Content
19-летний житель Ленинска-Кузнецкого разбил такси монтировкой

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?