Мэр Новокузнецка рассказал, будет ли в городе крупный аквапарк

Горожане задали вопрос в соцсетях Сергея Кузнецова.

Глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов ответил на вопрос, будет ли построен в городе крупный аквапарк.

Напомним, ранее появилась информация, что застройщик, который готов возвести объект в Кемерове, никак не может получить на это разрешение. В связи с с этим Сергей Кузнецов пригласил кемеровского застройщика построить крупный водный объект в Новокузнецке.

После этого заявления градоначальника в рамках рубрики «Вопрос — ответ» в его телеграм-канале горожане поинтересовались, действительно ли в Новокузнецке появится большой аквапарк.

«Пока нет застройщика в городе, который бы проявил желание для строительства такого объекта», — прокомментировал текущую ситуацию глава города.

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