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В Кузбассе перед майскими праздниками пройдут массовые субботники

11 апреля 2022 в 18:25

Особое внимание будут уделять памятникам погибших в годы Великой Отечественной войны.

В пятницу, 22 апреля, по поручению губернатора Сергея Цивилёва пройдёт Всекузбасский субботник. В этом году особое внимание при массовой уборке будет уделено памятникам погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Этот год будет особенным, впервые после коронавирусных ограничений мы сможем пройти в строю Бессмертного полка. Важно достойно подготовиться к этому шествию и к празднованию Великой Победы 9 мая», — отметил губернатор Кузбасса.

Отмечается, что субботники пройдут во всех муниципалитетах региона, а конкретные места определят местные власти. В мероприятиях по уборке будут задействованы представители органов власти, предприятий, учреждений образования и культуры, также поучаствуют и общественники.

 

Фото: pixabay.com


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