Опубликован график отключения горячей воды в Новокузнецке 2022

Испытания тепловых сетей начнутся уже 16 мая.

Стал известен график отключения горячей воды в Новокузнецке. В этом году гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность начнутся с 16 мая и пройдут в два этапа.

«На первом этапе с 16 по 29 мая приостановка горячего водоснабжения коснётся жителей Орджоникидзевского и Кузнецкого районов. В эти же дни не будет горячей воды и в Заводском, Новоильинском районах, которые получают тепло от Западно-Сибирской ТЭЦ», - сообщили в Сибирской генерирующей компании.

А с 9 по 22 июня горячее водоснабжение отключат в Центральном и Куйбышевском районах Новокузнецка.

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