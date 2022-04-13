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В Кемерове снесут ещё три гаражных кооператива

13 апреля 2022 в 11:55

Для строительства нового ЖК.

В столице Кузбасса снесут три гаражных кооператива. На их месте построят новый жилой комплекс.

Власти города выдали разрешение на строительство крупного ЖК в микрорайоне 72А Ленинского района в марте. Его общая площадь составляет 10,8 га, количество домов 10, количество квартир 2821, общая площадь жилой застройки 129,3 тысяч кв.м. Помимо домов возведут и детское дошкольное учреждение на 350 мест.

«Действует разрешение на строительство ЖК до 29 октября 2024 года», — сообщили в администрации Кемерова изданию.

При этом под прилегающую территорию попадают гаражные кооперативы «Восток», «Таврия» и «Южный». Их снесут, чтобы освободить земельные участки.

 

Фото: pixabay.com


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