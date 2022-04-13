В Минпромторге Кузбасса прокомментировал жалобы на подорожание бензина

А также рассказали, куда обращаться с вопросами.

Кузбассовцы регулярно обращаются к властям с жалобами на рост цен. На этот раз причиной недовольства стало подорожание бензина.

В соцсетях под публикацией губернатора Сергея Цивилёва появилось сообщение от мужчины с просьбой объяснить, почему в некоторых городах цены на бензин падают, а в Белове нет. По словам кузбассовца, такое подорожание наблюдается каждый год.

В министерстве промышленности и торговли Кузбасса пояснили, что в соответствии с действующим в России федеральным законодательством цены на нефтепродукты не подлежат госрегулированию.

«Таким образом, на территории РФ осуществляется свободное рыночное ценообразование на бензин», — уточнили в ведомстве.

При этом ситуация по топливообеспечению в регионе стабильная, запасы есть в достаточном объёме. По всем вопросам, касающимся повышения цен на бензин и дизельное топливо, можно обратиться на «горячую линию» по телефону 8 (3842) 36-42-28.

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