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В Кузбассе закрывается крупная угольная шахта «Бутовская»

14 апреля 2022 в 11:20

Из-за банкротства.

Кузбасская угольная шахта «Бутовская» закрывается из-за банкротства предприятия. Об этом сообщает Газета Кемерова.

«Арбитражный суд Кемеровской области признал банкротом и ввёл процедуру наблюдения в отношении шахты «Бутовская» (входит в состав Промышленно-металлургического холдинга, ПМХ). К сожалению, из-за множества накопившихся долгов, предприятие утратило свою платёжеспособность.  Задолженность по заработной плате отсутствует. Все работники предприятия сокращены с выплатой компенсаций», — прокомментировали в министерстве угольной промышленности Кузбасса.

Также в минугля Кузбасса уточнили, что на данный момент продолжают работать лишь несколько сотрудников, которые отвечают за систему жизнеобеспечения предприятия.

Фото: pixabay.com


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