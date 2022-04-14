Кемеровские школьники вышли на опасный тонкий лёд ради фотографий

Очевидцы рассказали об этом полиции.

В столице Кемеровские школьники гуляли по опасному тонкому льду и фотографировались. Очевидцы рассказали об опасной забаве полиции.

«В дежурную часть поступило сообщение о том, что подростки в районе автомобильного моста по улице Терешковой ходят по льдинам на Томи. Транспортные полицейские прибыли на место, где обнаружили трёх школьников, которых Кемеровская служба спасения вывела из опасной зоны», - сообщили в пресс-службе ЛУ МВД Кузбасса.

Как установили инспекторы по делам несовершеннолетних Кузбасского ЛУ МВД России установили, ученики девятого класса одной из кемеровских школ в возрасте 15 и 16 лет после уроков отправились на берег. Затем подростки решили пойти фотографироваться по ещё покрытому льдом участку реки.

С подростками провели разъяснительную беседу. В отношении их родителей составили протоколы об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетних.

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