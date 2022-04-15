В ближайшие недели в Кемерове откроется крупный теннисный центр

Открытие приурочено ко Дню победы.

В мае в Кемерове начнёт работать крупный теннисный центр. Открытие запланировано на праздники и будет приурочено к празднованию Дня Победы.

Напомним, спортобъект площадью 6 800 кв. м расположен на проспекте Комсомольский в районе жилого комплекса «Восточный». На данный момент уже завершены работы по его отделке.

«4 апреля была завершена конкурсная процедура на приобретение теннисного центра в областную собственность. В настоящее время ведётся работа по оформлению необходимых документов и разрешений на его функционирование, продолжается закупка спортивного инвентаря и оборудования, осуществляется набор персонала», — сообщили в министерстве физической культуры и спорта Кузбасса.

Спорткомплекс начали строить ещё в июне 2020 года, и планировалось сдать его в конце того же года, однако затем сроки были перенесены на третий квартал 2021 года.

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