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В Кузбассе в День Победы салюты запустят во всех муниципальных образованиях

15 апреля 2022 в 17:41

Это 34 праздничные локации.

В День Победы фейерверки запустят во всех муниципальных образованиях Кузбасса. Как сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса, салюты 9 мая прогремят во всех 34 муниципальных образованиях региона. Таким образом все жители региона смогут посмотреть на праздничные огни.

При этом в Новокузнецке прогремит сразу два салюта.

«1 мая — город трудовой доблести. Мы должны отпраздновать и выстрелить салютом», — заявил глава города.

А 9 мая также пройдёт парад и бессмертный полк. В городах  расставят горячие полевые кухни, будут вестись на локальных площадках концерты, будет звучать музыка. Также власти планируют выставить военную технику. Из городов региона будет вестись прямая связь с Кемерово и губернатором.

В столице Кузбасса салют в честь 77-й годовщины Победы запустят традиционно с Университетского моста 9 мая в 22:00.

 

Фото: pixabay.com


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