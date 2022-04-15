В Кузбассе в День Победы салюты запустят во всех муниципальных образованиях

Это 34 праздничные локации.
В День Победы фейерверки запустят во всех муниципальных образованиях Кузбасса. Как сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса, салюты 9 мая прогремят во всех 34 муниципальных образованиях региона. Таким образом все жители региона смогут посмотреть на праздничные огни.
При этом в Новокузнецке прогремит сразу два салюта.
«1 мая — город трудовой доблести. Мы должны отпраздновать и выстрелить салютом», — заявил глава города.
А 9 мая также пройдёт парад и бессмертный полк. В городах расставят горячие полевые кухни, будут вестись на локальных площадках концерты, будет звучать музыка. Также власти планируют выставить военную технику. Из городов региона будет вестись прямая связь с Кемерово и губернатором.
В столице Кузбасса салют в честь 77-й годовщины Победы запустят традиционно с Университетского моста 9 мая в 22:00.
Фото: pixabay.com
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