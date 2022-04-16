Кузбассовцам запретили жарить шашлыки

Никаких мангалов на майские.
В Кузбассе запретили жарить шашлыки на мангале. Дело в том, что 15 апреля в регионе начал действовать особый противопожарный режим.
До 1 июня жителям региона запрещено разводить костры даже в мангалах, жечь траву и мусор, оставлять рядом с домами и садоводческими объектами емкости с горючими веществами.
«В период действия особого противопожарного режима штрафные санкции за несоблюдение правил пожарной безопасности в подворьях и на полях увеличиваются. Так, для должностных лиц сумма штрафа при нарушении составит – от 15 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей, для граждан – от 2 000 до 4 000 рублей», — напомнили в ГУ МЧС Кузбасса.
За исполнением правил будут следить специалисты муниципальных образований, правоохранительных органов, лесопожарные бригады, представители общественности, добровольных формирований и старосты сельских поселений.
Также в этот период с населением будет проводиться разъяснительная работа о нормах пожарной безопасности и мерах ответственности за нарушения правил.
Фото: pixabay.com
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