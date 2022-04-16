Власти Кемерова избавятся ещё от части городских объектов

В мэрии решили снести незаконные торговые павильоны.

Власти Кемерова приняли решение о демонтаже двух незаконных объектов - торговых павильонов, которые находятся в Центральном и Ленинском районах областного центра.

Соответствующее постановление подписал глава города Илья Середюк.

«Принять решение о демонтаже незаконно размещённого нестационарного торгового объекта, не являющегося объектом капитального строительства, владелец которого неизвестен <…> по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, просп. Ленинградский на пересечении с просп. Химиков, 25. <…> г. Кемерово, Центральный район, ул. Красноармейская, северо-западнее дома №116», — указано в документах на сайте городской администрации.

Городские власти планируют демонтировать объекты до конца текущего года, не позднее 31 декабря. Вывоз и хранение демонтированных объектов и находящегося внутри них имущества проведёт специализированная организация.

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